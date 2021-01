Trump planeja deixar Washington na manhã do dia da posse de Biden

Sputnik - O presidente Donald Trump planeja deixar Washington na manhã do dia da posse de Joe Biden em 20 de janeiro, após considerar uma partida no dia 19, disse uma fonte familiarizada com o assunto.

Trump, que já havia anunciado planos de não comparecer à posse do presidente eleito Joe Biden, está planejando um evento de despedida na Base Conjunta Andrews, fora de Washington, onde o Air Force One — o avião oficial do presidente — fica no hangar, contou a fonte.

Ele então voará para Palm Beach, Flórida, para iniciar sua temporada pós-presidência em seu clube Mar-a-Lago, disse a fonte à Reuters nesta sexta-feira (15).

Alguns assessores da Casa Branca planejam trabalhar para ele lá.

Conselheiros da Casa Branca têm falado com o presidente republicano a receber Biden para uma reunião na Casa Branca antes do dia da posse, mas não há sinal de que Trump esteja disposto a fazer isso, disse um funcionário do governo.

Trump, o único presidente na história dos Estados Unidos a sofrer duas acusações, está planejando emitir mais perdões antes de deixar o governo. Fontes dizem que ele está considerando a opção sem precedentes de também se perdoar.

