Trump pode deixar Partido Republicano e criar o Partido Patriota, de extrema-direita

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avalia a possibilidade de criar um novo partido, de acordo com fontes ouvidas pelo jornal The Wall Street Journal.

Membro do Partido Republicano, o chefe da Casa Branca disse a aliados na última semana que ele gostaria de chamar a sigla de "Patriot Party" (ou Partido Patriota, em tradução literal).

O objetivo do presidente seria manter-se influente no cenário político após deixar a Casa Branca, nesta quarta-feira (20), pouco antes da posse do presidente eleito Joe Biden, do Partido Democrata.

Nesta terça-feira (19), um dia antes de deixar a Presidência dos EUA, Trump divulgou um vídeo de cerca de 20 minutos no qual agradeceu os apoiadores, o vice-presidente Mike Pence e declarou que o "movimento que criamos está apenas começando". Sem citar Biden, o republicano desejou sorte ao novo governo.

O conhecimento liberta. Saiba mais