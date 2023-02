Trump pondera fazer campanha pelo uso de pelotão de fuzilamento e de guilhotina para condenados à morte

Apoie o 247

ICL

WASHINGTON, 14 de fevereiro (Sputnik) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump está considerando propor a expansão da pena de morte federal para permitir execuções por pelotão de fuzilamento ou guilhotina como parte de sua campanha presidencial de 2024, informou a Rolling Stone na terça-feira.



Trump perguntou repetidamente a associados sobre trazer de volta a execução por pelotão de fuzilamento, enforcamento ou guilhotina, disse a reportagem, citando três pessoas familiarizadas com o assunto.



Além disso, Trump lançou a ideia de execuções em grupo e também refletiu sobre a transmissão ao vivo de execuções, disse a reportagem.



Trump acredita que tal política ajudaria a "colocar o temor de Deus" nos criminosos, disse uma fonte à reportagem.



Um representante de Trump negou que o ex-presidente tenha considerado uma campanha publicitária em vídeo com momentos de execuções, chamando os rumores de "notícias falsas de idiotas", disse a reportagem.



Durante seu anúncio da campanha presidencial de 2024 em novembro, Trump disse que pediria a pena de morte para traficantes de drogas. Trump argumentou que os traficantes continuam a operar atrás das grades e, consequentemente, devem ser executados em vez de presos, disse a reportagem, citando um ex-funcionário da Casa Branca.



Existem atualmente 44 homens no corredor da morte federal nos Estados Unidos, acrescentou a reportagem.

