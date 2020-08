Trump pretende assinar plano para aliviar impactos de Covid-19 de US$1,3 trilhão

O valor é US$ 300 bilhões maior do que havia sido inicialmente proposto edit

WASHINGTON (Reuters) - O chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, afirmou nesta sexta-feira que o presidente Donald Trump está disposto a assinar um plano de ajuda para aliviar os impactos do coronavírus de 1,3 trilhão de dólares, com um aumento em 300 bilhões de dólares em relação à proposta do líder da maioria no Senado, Mitch McConnell.

O presidente republicano está “agora disposto a assinar algo em torno de 1,3 trilhão de dólares”, um “número que foi oferecido em privado”, mas a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, democrata, se apega às suas exigências de um projeto de 2,2 trilhões de dólares, disse Meadows a repórteres.

O membro republicano McConnell propôs um plano de 1 trilhão de dólares concentrado fortemente em proteções de obrigações para empresas e escolas. Meadows acrescentou que teve “algumas tratativas muito boas” tanto com democratas progressistas, quanto moderados, enquanto ajuda a negociar a última rodada de estímulo econômico.

