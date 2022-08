Trump processa FBI por busca e apreensão em sua casa na Flórida

Apoie o 247

Sputnik - O FBI invadiu Mar-a-Lago no início deste mês utilizando um mandado de busca que indicava possíveis ofensas à Lei de Espionagem relativas ao manuseamento indevido de dados secretos como fundamento para a sonda. A libertação de partes específicas da declaração juramentada que apoiou o mandado de busca está actualmente a ser decidida por um juiz federal.

Donald Trump, um antigo presidente dos EUA, apresentou um processo na segunda-feira em resposta à busca da sua propriedade em Mar-a-Lago há duas semanas.

No pedido apresentado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito do Sul da Florida, a equipa de Trump alega que os ficheiros foram adquiridos sob um "mandado de busca" e pede ao juiz que nomeie um mestre especial para os examinar. Uma nota de que Trump mandou entregar o seu advogado a um advogado sénior do Departamento de Justiça a 11 de Agosto, poucos dias após a busca, está também incluída no processo judicial.

"O Presidente Trump quer que o Procurador-Geral da República saiba que tem tido notícias de pessoas de todo o condado sobre a rusga. Se havia uma palavra para descrever o seu estado de espírito, ela era "zangado". O calor está a aumentar. A pressão está a acumular-se. O que quer que eu possa fazer para aliviar o calor, para diminuir a pressão, é só dizer-nos", declarou a mensagem, de acordo com o processo judicial.

Além disso, o processo pede uma ordem judicial que ordene a devolução de qualquer objecto levado para além dos parâmetros do mandado de busca do governo.

"O Presidente Trump, como todos os cidadãos, está protegido pela Quarta Emenda à Constituição dos Estados Unidos", afirmaram os arquivamentos. "Os bens apreendidos em violação dos seus direitos constitucionais devem ser imediatamente restituídos".

Os registos retirados de Mar-a-Lago, de acordo com documentos do tribunal, são "presumivelmente privilegiados" como material presidencial e devem ser examinados por um revisor Especial Mestre desinteressado.

Os advogados de Trump foram inicialmente notificados pelo governo de que tencionava avaliar os materiais confiscados utilizando uma chamada "equipa de filtragem". Os advogados de Trump declararam nos autos que, dado que o líder da equipa de filtragem é um subordinado do procurador principal do caso, os seus protocolos não garantem que os membros da equipa de acusação não tomem conhecimento de informações privilegiadas.

Além disso, o documento contém três perguntas que Trump dirigiu ao governo e aos investigadores "que qualquer cidadão americano faria, dadas as circunstâncias".

"Porquê invadir a minha casa com um pelotão de agentes federais, quando cooperei voluntariamente com todos os vossos pedidos"? perguntou Trump. "O que está a tentar esconder do público - dado que solicitou que eu desligasse todas as câmaras de segurança domésticas, e até se recusou a permitir que os meus advogados observassem o que os seus agentes estavam a fazer? Porque se recusou a dizer-me o que me tirou da minha casa"?

De acordo com os registos, as fugas de informação do governo para favorecer os meios de comunicação social deram origem a "justificações" inconsistentes e incorrectas para o comportamento político do FBI e do Departamento de Justiça (DOJ).

"Estas 'justificações', não apoiadas por fontes anónimas, sugerem uma falha nas comunicações entre os representantes do Presidente Trump e o Govemment, ou que houve necessidade de obter um mandado de busca", afirmou.

Anteriormente, além de afirmar ter armazenado devidamente e desclassificado materiais sensíveis mantidos em Mar-a-Lago, Trump denunciou a rusga como uma tentativa de utilizar o sistema judicial norte-americano como arma contra ele.

No sábado, voltou a criticar a acção do governo contra ele como "atrocidades" e "violações impensáveis da liberdade e da lei". Trump salientou que estes acontecimentos não são novidade e que já se verificam há anos desde que ele anunciou a sua intenção de se candidatar à presidência em 2016.

"A aplicação da lei do nosso País tornou-se a de uma Nação do Terceiro Mundo, e não acredito que o povo se imporá - entre Eleições Fraudulentas, Fronteiras Abertas, Inflação, dando os nossos Militares ao Inimigo, e muito mais - como é que se espera que todos nós tomemos". Trump questionou-se.

