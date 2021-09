Trump processa sobrinha e jornal New York Times por investigação sobre pagamento de impostos

Apoie o 247

247 - Reportagens que apontam o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, envolvido num esquema suspeito para não pagar impostos, motivaram Trump a processar a sobrinha Mary Trump e o jornal New York Times. Informou o jornal O Globo.

Trump acusa Mary e o veículo de imprensa de "formarem uma trama insidiosa" para obter e divulgar documentos confidenciais. A série de reportagens rendeu ao jornal o prêmio Pulitzer em 2019.

Em livro publicado no ano passado, a sobrinha de Trump revelou que atuou como fonte para as reportagens e isso teria irritado o ex-presidente. Na obra "Demais e nunca o suficiente: como minha família criou o homem mais perigoso do mundo", Mary revela detalhes da vida financeira oculta de Trump, que chegou a recorrer à Justiça para tentar barrar o lançamento do livro, sem sucesso.

Segundo a defesa de Trump, um grupo de jornalistas do The New York Times “procurou implacavelmente sua sobrinha Mary (...) e a convenceu a contrabandear os registros para fora do escritório de seu advogado".

Mary disse em entrevista que o tio está desesperado e por isso tenta mudar de assunto.

“Acho que ele é um perdedor e vai jogar todos contra a parede o quanto puder. É desespero. As paredes estão se fechando. Como sempre é o caso com Donald, ele está tentando mudar de assunto”.

