Trump proíbe venda de respiradores para salvar vidas em Cuba

Cuba Debate - Cuba não poderá adquirir ventiladores pulmonares com vários de seus fornecedores habituais quando dois fabricantes desses equipamentos médicos forem adquiridos por uma empresa norte-americana. Esses dispositivos são elementos-chave no atendimento a pessoas sérias e críticas pelo COVID-19.

A empresa Medicuba, uma entidade exportadora e importadora do Ministério da Saúde Pública, recebeu uma notificação de que os fabricantes IMT Medial AG e Acutronic haviam sido adquiridos pela empresa americana Vyaire Medical Inc., com sede em Illinois, e, portanto, informou que "a diretriz corporativa o que temos hoje é suspender qualquer relação comercial com a Medicuba ».

A denúncia foi feita em sua conta no Twitter pelo diretor-geral da América Latina e do Caribe do Ministério de Relações Exteriores de Cuba (Minrex), Eugenio Martínez Enríquez.

Varios proveedores informaron a empresa de #Cuba MEDICUBA que no podían entregar ventiladores pulmonares contratados, debido a que fabricantes IMT MEDICAL AG y ACUTRONIC, habían sido comprados por Vyaire Medical Inc, compañía con sede Illinois, EE.UU. y el bloqueo se lo impide. — Eugenio Martínez Enríquez (@EugenioMtnez) April 11, 2020

Enquanto a ONU e outras vozes no mundo pedem cooperação e solidariedade nesses tempos de pandemia, o governo dos Estados Unidos persiste em seu bloqueio genocida contra Cuba e outras nações. A maior potência do mundo nega o direito à vida em uma cidade pequena e em dificuldades, que hoje oferece ajuda solidária ao pessoal de saúde em 59 países do mundo e já enviou quase duas dúzias de brigadas de assistência médica para o mesmo número de pessoas. países que precisam de pessoal de saúde para enfrentar os ataques do COVID-19.

