Trump publica imagem de IA de ataque ao Irã em meio a negociações de paz

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma imagem gerada por inteligência artificial que mostra um drone norte-americano destruindo uma embarcação iraniana, justamente quando Washington e Teerã discutem uma extensão do cessar-fogo e a reabertura do Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do comércio global de petróleo.

A montagem foi divulgada por Trump em sua conta na Truth Social e acompanhada da legenda “Adios!”, ou “adeus”, em português. A publicação reforçou o contraste entre a postura beligerante adotada pelo presidente nas redes sociais e as negociações diplomáticas em curso para reduzir a tensão com o Irã.

Segundo a Reuters, com base em informações do Axios, Estados Unidos e Irã estão próximos de um entendimento que prevê a prorrogação da trégua por 60 dias. Nesse período, o Estreito de Ormuz seria reaberto à navegação, em uma medida considerada central para a segurança marítima e para o fluxo internacional de petróleo.

Pela proposta em discussão, Washington suspenderia o bloqueio a portos iranianos, autorizaria exceções para a venda de petróleo e analisaria medidas para descongelar ativos financeiros do Irã durante a vigência da trégua. Em contrapartida, Teerã retiraria minas da região e garantiria a passagem livre de navios pelo estreito, sem cobrança de taxas.

O entendimento também abriria uma nova etapa de conversas sobre o programa nuclear iraniano. Esse ponto é considerado um dos mais sensíveis da negociação, já que envolve compromissos relacionados ao enriquecimento de urânio, sanções econômicas e mecanismos de segurança regional.

O Estreito de Ormuz tem importância estratégica por conectar áreas produtoras de petróleo do Golfo Pérsico às principais rotas internacionais de exportação. Por isso, qualquer interrupção na navegação pelo corredor costuma provocar preocupação imediata nos mercados de energia e entre governos que dependem do abastecimento pela região.

Trump afirmou no sábado que um acordo para encerrar a guerra com o Irã seria concluído “em breve” e declarou que as tratativas estavam “amplamente negociadas”. Em outro momento, o presidente disse que as chances de retomada dos confrontos ou de assinatura de um entendimento estavam “50 a 50”. Depois, afirmou à imprensa americana que os dois lados estavam “muito mais próximos” de um consenso.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, também sinalizou avanço nas discussões sobre o Estreito de Ormuz durante visita oficial à Índia. Segundo ele, a Casa Branca mantém a preferência por uma solução diplomática para a crise, embora o bloqueio ao Irã deva continuar em vigor até a assinatura formal de um acordo.

As negociações ocorrem em um cenário de tensão política e de segurança em Washington. No sábado, um homem armado foi morto por agentes do Serviço Secreto após abrir fogo perto de um posto de controle nas proximidades da Casa Branca. Trump estava no complexo presidencial no momento do ataque, mas não foi atingido. De acordo com autoridades americanas, um pedestre também ficou ferido.