Trump: Putin não respeita mais liderança americana

Apoie o 247

ICL

RT - O presidente russo, Vladimir Putin, não respeita mais a liderança americana e demonstra essa falta de respeito falando sobre armas nucleares “ o tempo todo ”, reclamou o ex-presidente dos EUA, Donald Trump.

Falando em um comício em Nebraska no domingo, Trump disse que, diferentemente do governo de Joe Biden, sob sua liderança “os Estados Unidos eram fortes, os Estados Unidos eram respeitados, como talvez nunca antes”.

“Agora, os líderes de outros países nem retornam os telefonemas do presidente dos Estados Unidos ”, disse ele, aparentemente se referindo aos relatórios de março de que os líderes da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos se recusaram a combinar ligações com Biden para discutir aumento dos preços do petróleo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Trump disse que Biden “ não tem ideia do que está acontecendo”, referindo-se a um incidente recente em que Biden, de 79 anos, parecia oferecer um aperto de mão sem ninguém para recebê-lo. Putin, por outro lado, “fala sobre armas nucleares o tempo todo”, disse Trump.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Trump afirmou que ninguém “ nunca falou sobre armas nucleares ” antes. “ Você não fala sobre armas nucleares, você simplesmente não fala sobre isso, é muito devastador”, disse Trump, também apontando que seu governo “reconstruiu totalmente” seu arsenal nuclear porque “ outros ” estavam fazendo o mesmo.

Putin só fala sobre isso agora “ porque ele não respeita ” a liderança dos EUA, disse Trump.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ataque da Rússia à Ucrânia aconteceu devido à “ fraqueza ” e “ incompetência ” dos EUA sob Biden, o que ele disse ter sido demonstrado por uma retirada apressada do Afeganistão no ano passado.

Na semana passada, Putin alertou as forças externas contra a interferência no conflito ucraniano, prometendo uma resposta “ na velocidade da luz ” a qualquer ação desse tipo com o uso do armamento mais avançado de Moscou. Ele acrescentou que as autoridades russas já tomaram todas as decisões necessárias para se preparar para tal resposta.

Enquanto isso, em uma entrevista recente, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse que quando Trump ainda era presidente, Moscou tentou convencê-lo a se comprometer novamente com a declaração de 1987 dos líderes dos EUA e da União Soviética de que não pode haver vencedores em uma guerra nuclear, e que tal uma guerra nunca deve ser travada. Embora o governo Trump tenha se recusado a fazê-lo, Joe Biden rapidamente concordou com Moscou, disse Lavrov.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, acrescentou, que nos últimos meses a situação se deteriorou ao ponto de haver uma ameaça real e séria de guerra nuclear.

No final de fevereiro, poucos dias depois de lançar um ataque militar à Ucrânia, o presidente russo ordenou que as forças nucleares do país fossem colocadas em alerta máximo de combate, citando “ sanções ilegítimas ” contra a Rússia e “ declarações agressivas ” de autoridades ocidentais.

A Rússia enviou suas tropas para a Ucrânia no final de fevereiro, após o fracasso de Kiev em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento de Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. O Protocolo de Minsk, intermediado pela Alemanha e pela França, foi projetado para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca ingressará na OTAN. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas à força.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE