Trump, que incitou ataque ao Capitólio após ser derrotado, critica Lula e pede voto em Bolsonaro

Sputnik Brasil e 247 - Nesta sexta-feira (28), o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump usou as redes sociais para pedir votos para o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro (PL). Trump também chamou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de "lunático".

A mensagem foi publicada na plataforma do ex-presidente, Truth Social. Nela, Trump afirma que Bolsonaro "nunca vai te decepcionar" e descreve o presidente brasileiro como um "respeitado líder" com um "grande coração".

O republicano chamou Lula de "lunático de esquerda radical" e afirmou que o ex-presidente brasileiro "destruirá" o "tremendo progresso" que ele atribui a Bolsonaro. Segundo Trump, o atual presidente fez do Brasil um país "respeitado novamente".

Essa não foi a primeira vez que Trump demonstrou apoio à candidatura de Bolsonaro. Em setembro, o ex-presidente já havia divulgado mensagens de suporte à reeleição do presidente brasileiro.

Derrotado pelo presidente norte-americano, Joe Biden, nas eleições presidenciais dos EUA, em 2020, Trump fez campanha alegando fraude eleitoral e colocou os resultados das urnas em suspeição. A crise instaurada por Trump terminou com a invasão do Capitólio, em Washington, em uma tentativa de apoiadores do republicando de impedir que o Congresso confirmasse o resultado das eleições.

Nesta sexta-feira (21), o ex-presidente dos EUA foi intimado pelo comitê da Câmara dos Deputados que investiga o ataque ao Capitólio dos EUA a fornecer documentos e conceder testemunho sob juramento. "Como demonstrado em nossas audiências, reunimos evidências contundentes, inclusive de dezenas de seus ex-nomeados e funcionários, de que você pessoalmente orquestrou e supervisionou um esforço de várias partes para derrubar as eleições presidenciais de 2020 e obstruir a transição pacífica de poder", escreveu o comitê em carta entregue a Trump.

Trump havia incitado seus apoiadores a invadirem o Capitólio por meio de um tweet, em que escreveu: "Estatisticamente impossível ter perdido a eleição de 2020. Grande protesto em [Washington] DC em 6 de janeiro. Esteja lá, será selvagem."

Há temores de que Bolsonaro faça o mesmo no Brasil, uma vez que o presidente é abertamente admirador e aliado de Trump e questiona, sem provas, a lisura do processo eleitoral brasileiro. Diferente de Trump, porém, Bolsonaro foi eleito diversas vezes no Brasil por esse mesmo sistema eleitoral.



No primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras, Bolsonaro foi derrotado por Lula. O candidato petista teve cerca de 48% dos votos, enquanto o atual presidente teve 43%.

Para o segundo turno, marcado para o domingo (30), o ex-presidente segue liderando as pesquisas de intenção de voto. Segundo o mais recente levantamento do Instituto Datafolha, Lula tem 49% e Bolsonaro 44% em votos totais. Já em votos válidos, o petista tem 53% e o presidente 47%.

