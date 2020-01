Trump quer acelerar deportação de brasileiros

247 - O governo de Donald Trump quer aumentar o número de voos para a deportação de brasileiros por imigração irregular. O número de brasileiros apreendidos ao tentar atravessar de maneira irregular a fronteira dos Estados Unidos bateu o recorde de 18 mil em 2019, o que representa um aumento de 600% em relação ao pico registrado em 2016, de 3.252 barrados.

No fim do ano passado, o governo americano fez uma consulta formal às autoridades brasileiras para que fossem autorizados mais voos fretados com deportados.

Em 2019, o Brasil autorizou o sobrevoo de uma única aeronave para devolver 70 brasileiros que foram deportados dos EUA. O avião aterrissou no fim de outubro no aeroporto de Confins, em Minas Gerais.