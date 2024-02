Trump questiona capacidade de Biden e diz que ele será "demitido"

Apoie o 247

Sputnik – Em comício de campanha, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar o atual presidente Joe Biden, zombando de sua idade e questionando sua capacidade para chegar às próximas eleições presidenciais em novembro.

Durante discurso em Rock Hill, no estado de Carolina do Sul, Trump provocou Biden, dizendo: "Novembro será complicado para Joe Biden... Não sei se ele conseguirá chegar à largada", se referindo às condições do líder americano.

Os comentários de Trump vêm em um momento crucial da corrida política americana, com a Carolina do Sul prestes a realizar suas primárias republicanas no sábado (24). Segundo o RealClearPolitics (RCP), Trump mantém vantagem significativa sobre sua principal rival, a republicana Nikki Haley, liderando por 25 pontos no estado e por 58 pontos nacionalmente.

Durante discurso inflamado, Trump instou seus apoiadores a votarem nele como uma forma de "expulsar Biden da Casa Branca", alegando que manter o atual presidente no cargo seria prejudicial para o país. Ele reiterou sua famosa frase do programa de TV "O Aprendiz", prometendo dizer a Biden, em novembro, que está "demitido!".

