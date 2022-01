Trump rebate acusações de Biden sobre invasão do Capitólio e diz que democrata faz "teatro político"

Biden acusou Trump de ter criado uma "teia de mentiras" e caracterizou a invasão do Capitólio como uma "insurreição armada" edit

247 - Em resposta ao discurso de Joe Biden em que acusa Donald Trump de ter tentado impedir a transferência de poder por meio da invasão do Capitólio, que completa um ano nesta quinta-feira (6), o republicano afirmou que o democrata busca fazer "teatro político".

"[Biden] Usou meu nome hoje para tentar dividir mais ainda os EUA", disse Trump, em comunicado. "Esse teatro político é apenas uma distração para o fato de que Biden fracassou totalmente".

Biden acusou Trump de ter criado uma "teia de mentiras" sobre as eleições de 2020. "Ele fez isso porque valoriza o poder acima dos princípios, porque vê seu próprio interesse como mais importante do que o interesse de seu país. Você não pode amar seu país apenas quando ganha", declarou o presidente, caracterizando o evento como uma "insurreição armada".

Democratas apontam que os invasores do Capitólio seguiram ordens de Trump. À época, parlamentares pediram o impeachment do republicano com base nos depoimentos de manifestantes sobre suas motivações dos atos.

Trump planeja falar em um comício no estado Arizona em 15 de janeiro. (Com informações do Globo).

