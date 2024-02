Trump recorre de decisão judicial que o condena a pagar US$ 355 milhões por fraude

Apoie o 247

Sputnik - O ex-presidente dos EUA Donald Trump (2017–2021) recorreu da decisão de um tribunal civil do estado de Nova York que o considerou culpado de fraude e o condenou a pagar US$ 355 milhões (cerca de R$ 1,7 bilhão).

"Por favor, tome nota que […] o réu, o presidente Donald Trump […] apela para o Tribunal de Apelações, Primeiro Departamento, da decisão do honorável juiz da Suprema Corte Arthur F. Engoron em 22 de fevereiro de 2024", indica um documento judicial.

Na decisão, o juiz Engoron ordenou que os réus, Donald Trump, Allen Weisselberg e Jeffrey McConney, fossem proibidos de servir como dirigentes ou diretores de qualquer empresa de Nova York ou outra entidade legal no estado durante três anos.

Engoron também proibiu Trump e a organização que leva seu nome de contrair empréstimos de qualquer instituição financeira licenciada em Nova York por três anos. Além das punições, Engoron retirou a ordem de dissolução das empresas de Trump.

O caso de fraude civil contra Trump foi instaurado pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James, que acusa o ex-presidente de mentir sobre o valor das suas propriedades. O ex-presidente e magnata do setor imobiliário negou repetidamente qualquer irregularidade no caso.

Depois de ouvir a sentença, a advogada de Trump, Alina Habba, disse ao canal de notícias CNN que a decisão é uma "injustiça manifesta" e uma caça às bruxas política contra o ex-presidente.

