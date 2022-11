Trump se articula para lançar nova candidatura à Casa Branca após eleições de meio de mandato

O republicano enfrenta uma série de investigações, incluindo uma do Departamento de Justiça sobre documentos oficiais que ele supostamente retirou da Casa Branca edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, o ex-presidente estaria planejando anunciar candidatura à presidência novamente durante as duas semanas seguinte às eleições de meio mandato dos EUA que acontecem na terça-feira (8) que vem.

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está considerando lançar uma terceira candidatura à Casa Branca este mês e está ligando para aliados para discutir possíveis cenários, relata a Reuters.

"Acho que como uma mariposa em chamas, Trump concorrerá em 2024. Acho que ele quer concorrer e anunciar antes do Dia de Ação de Graças o que lhe dará uma grande vantagem sobre seus oponentes e ele entende isso", afirmou um conselheiro sênior falando sob condição de anonimato à agência.

O feriado de Ação de Graças é em 24 de novembro, dando a Trump uma janela de duas semanas após as eleições para fazer seu anúncio, caso deseje fazê-lo.

Analistas e pesquisas dizem que é altamente provável que os republicanos obtenham a maioria na Câmara dos Deputados norte-americana e também tenham a chance de assumir o controle do Senado, o que lhes daria o poder de bloquear a agenda legislativa do presidente, Joe Biden, nos próximos dois anos.

Neste contexto, um anúncio de volta do ex-presidente nas próximas semanas também pode excluir potenciais rivais para a indicação do partido, embora assessores de Trump tenham acrescentado que é possível que o ex-mandatário ainda adie a decisão ou mude de ideia, relata a mídia.

Atualmente, o republicano enfrenta uma série de investigações, incluindo uma do Departamento de Justiça sobre documentos oficiais que ele supostamente retirou da Casa Branca. Entretanto, ao mesmo tempo, Trump manteve um ritmo constante de comícios políticos desde que deixou o cargo, onde flerta publicamente com outra corrida.

Nas eleições brasileiras, o ex-presidente declarou abertamente seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), chegando a dizer que Bolsonaro era o "Trump tropical", conforme noticiado.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.