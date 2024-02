Trump se autoproclama um 'dissidente' em discurso à extrema direita global

Apoie o 247

247 - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump se autoproclamou um 'dissidente' ao discursar para uma plateia de extremistas de direita globais.

O discurso do republicano na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC, na sigla em inglês), em Maryland, Estados Unidos, buscou envolver sua campanha à Casa Branca em simbolismo religioso.

“Para os trabalhadores americanos, 5 de novembro será o nosso novo dia de libertação. Mas para os mentirosos, trapaceiros, fraudadores, censores e impostores que comandaram nosso governo, será o dia do julgamento”, disse ele, sob fortes aplausos, conforme citado pela agência AP. “Quando vencermos, a cortina se fecha sobre seu reinado corrupto e o sol nasce para um futuro novo e brilhante para a América".

“Estou diante de vocês hoje apenas como seu passado e, esperançosamente, futuro presidente, mas como um orgulhoso dissidente político. Eu sou um dissidente”, disse ele.

Líderes e simpatizantes da extrema direita de diversas partes do mundo congregaram-se em National Harbor, Maryland, com o propósito de se dirigirem a uma audiência composta por indivíduos com posturas extremistas, os quais têm sido associados a discursos e ações que desafiam os princípios democráticos.

