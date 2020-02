Trump se gaba do número de mísseis super-rápidos que tem para enfrentar Rússia e China

247 - O presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse na segunda-feira (10), durante seu discurso em uma reunião com governadores, que seu país está aumentando as despesas nucleares e desenvolveu mísseis super rápidos com o objetivo de combater a Rússia e a China.

"Estamos aumentando os gastos com nosso programa nuclear porque não temos outra escolha, pelo que a China está fazendo, e o que particularmente a Rússia está fazendo", disse Trump, enfatizando em seguida que os EUA têm "uma soma muito grande para isso".

Trump acrescentou que "Rússia e China querem negociar" com os EUA "para parar essa loucura de gastar bilhões de dólares em armas nucleares", em aparente referência aos esforços de Moscou para estender o Tratado de Redução de Armas Estratégicas (START III, ou New START), que expira em fevereiro 2021, informa Russia Today.

A Rússia propôs repetidamente aos EUA a prorrogação da vigência do último dos instrumentos bilaterais no campo do controle estratégico de armas ofensivas, mas Washington "permanece calado" e insiste na inclusão da China nessa iniciativa, algo que o país asiático não deseja fazer, dada a estrutura absolutamente diferente de suas forças nucleares e suas características quantitativas, que estão longe do nível necessário para negociar algum equilíbrio, conforme descrito pela ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.

Nesse contexto, Trump disse na segunda-feira que "tudo o que ele pode fazer até que esse acordo seja alcançado" é criar a força nuclear mais poderosa do mundo ", e acrescentou que nos últimos três anos, os Estados Unidos "melhoraram bastante" suas capacidades nucleares.

Além disso, o inquilino da Casa Branca anunciou que os EUA têm algo novo: "um número tremendo de mísseis super-rápidos". "Nós os chamamos de super- rápidos "porque são quatro, cinco, seis e até sete vezes mais rápidos que um míssil comum", disse ele.

"Precisamos disso porque a Rússia tem algo [semelhante]", disse Trump em aparente referência às novas armas hipersônicas russas. "E a China, como você sabe, também está fabricando", alertou.