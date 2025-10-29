Trump sobre 3º mandato: 'não posso concorrer. É uma pena'

247 - O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que não pode concorrer a um terceiro mandato por conta da Constituição dos Estados Unidos.

“Se você ler, está bem claro, não tenho permissão para concorrer — é uma pena. Existem métodos pelos quais isso pode ser feito", disse Trump no avião presidencial, Air Force One, a caminho da Coreia do Sul, nesta terça-feira (28), pelo horário de Brasília - quarta (29), pelo horário local.

A 22ª Emenda foi incluída na Constituição em 1951 após o presidente Franklin D. Roosevelt ser eleito quatro vezes consecutivas. A norma diz que "nenhuma pessoa será eleita para o cargo de presidente mais de duas vezes".