Trump tem 43% contra 53% de Biden e perde em pesquisa eleitoral nos EUA, diz Washington Post

247 – As perspectivas de reeleição de Donald Trump vem diminuindo drasticamente em meio à pandemia do novo coronavírus como consequência da administração do governo dos Estados Unidos. O ex-vice-presidente Joe Biden vem mantendo a liderança, de acordo com pesquisa feita pelo jornal Washington Post e pela ABC News. A informação é do jornal O Globo.

Biden lidera a corrida com 53% contra 43% de Donald Trump entre eleitores registrados nacionalmente. Apenas dois meses atrás, Biden tinha 49% contra 47% de Trump, acrescenta a reportagem.

O jornal Washington Post informou que Joe Biden tem se destacado em vários atributos pessoais contra Donald Trump na perspectiva dos norte-americanos.

