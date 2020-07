Trump tem postagem removida no Twitter por promover desinformação sobre a Covid-19

Vídeo compartilhado com Trump, que atinge 84 milhões de seguidores nas redes, foi removido nas plataformas do Facebook, Twitter e YouTube por contrariar especialistas em saúde pública, incluindo do governo dos EUA, e a Organização Mundial de Saúde (OMS) edit

247 – Após Donald Trump compartilhar com seus 84 milhões de seguidores um vídeo que mostra um grupo de médicos fazendo alegações falsas relacionadas ao coronavírus, as plataformas do Facebook, Twitter e YouTube decidiram remover o conteúdo nesta terça-feira (28). A reportagem é do jornal O Globo. Na conta oficial de Trump, há um aviso de “tuite removido”.

No vídeo, que vai contra o que defendem especialistas em saúde pública, incluindo do governo dos EUA, e a Organização Mundial de Sáude (OMS), uma mulher afirma que “este vírus [Sars-CoV-2] tem cura, chamada de hidroxicloroquina, zinco e zitromax”. “Você não precisa de máscaras, há uma cura”, reafirma.

