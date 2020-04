Trump usa o coronavírus para erguer muro e barrar imigração aos Estados Unidos

"À luz do ataque do Invisível Inimigo, bem como da necessidade de proteger os empregos de nossos GRANDES Cidadãos Americanos, assinarei uma Ordem Executiva para suspender temporariamente a imigração para os Estados Unidos", escreveu edit

Sputnik – O presidente dos EUA, Donald Trump, argumentou na segunda-feira que assinará uma ordem executiva para suspender temporariamente a imigração para os Estados Unidos em meio ao atual surto do novo coronavírus.

"À luz do ataque do Invisível Inimigo, bem como da necessidade de proteger os empregos de nossos GRANDES Cidadãos Americanos, assinarei uma Ordem Executiva para suspender temporariamente a imigração para os Estados Unidos", escreveu Trump em sua página no Twitter.

O desenvolvimento ocorre quando o número de mortos nos EUA pelo vírus atingiu 42.094 na segunda-feira, de acordo com uma contagem da Universidade Johns Hopkins.

Os Estados Unidos têm, de longe, o maior número confirmado de casos de coronavírus do mundo, com mais de 784 mil infecções, um aumento de 20 mil na segunda-feira.

A economia dos EUA ficou paralisada devido ao coronavírus e mais de 22 milhões de pessoas solicitaram subsídios de desemprego no último mês.

