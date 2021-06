Trump vai à fronteira com o México fazer acusações à política migratória de Biden

Sputnik - Nesta quarta-feira (30), o ex-presidente dos EUA Donald Trump vai se reunir com o governador do Texas, Greg Abbott, em uma viagem ao longo da fronteira EUA-México para chamar a atenção à crise de imigração na região.

O estado do Texas e o México partilham uma fronteira de mais de 2.000 quilómetros, havendo muitos trechos onde os imigrantes podem facilmente passar a vedação fronteiriça. "Proteger a fronteira é importante não apenas para o Texas - é vital para a América", disse o governador em comunicado, anunciando a reunião com o republicano.

Trump expressou frustração com a administração Biden por esta reverter suas rigorosas políticas de imigração, como o programa Protocolos de Proteção de Imigrantes, que ajudou a deter fluxos migratórios aos Estados Unidos.

No entanto, a atual administração deixou em vigor a política de saúde pública do ex-presidente, que permite às autoridades norte-americanas de imigração afastarem imediatamente a maioria dos imigrantes com suas famílias na fronteira.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.