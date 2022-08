Trump: vitória do Talibã no Afeganistão foi evento mais 'humilhante' na história dos EUA

O ex-presidente americano qualificou como "triste" a forma como os EUA se retiraram do Afeganistão, que diz ter incluído deixar americanos e uma grande quantidade de armas no país edit

Sputnik Brasil - A tomada de poder no Afeganistão pelo Talibã (organização sob sanções da ONU por terrorismo) foi o evento mais humilhante na história dos EUA, afirmou nesta segunda-feira (15) Donald Trump, ex-presidente do país (2017-2021), citado pelo canal Fox News.

As declarações, que foram feitas na rede social Truth Social, no primeiro aniversário da vitória do grupo militante, condenaram a maneira da retirada do Afeganistão pelos militares americanos, realizada pela atual administração de Joe Biden.

"O desastre do Afeganistão de exatamente um ano atrás foi o evento mais embaraçoso, incompetente e humilhante da história dos Estados Unidos", disse Trump.

"Não o fato de termos saído, fui eu quem fez com que nossa contagem de soldados diminuísse para dois mil em preparação para partir, mas a maneira como saímos, tirando primeiro os militares, 13 soldados mortos (com muitos gravemente feridos), deixando muitos americanos para trás, e dando ao inimigo mais de US$ 85 bilhões [R$ 432,85 bilhões, na conversão atual] do melhor equipamento militar do mundo. Tão triste!"

Em agosto de 2021, durante o processo de saída das forças da OTAN, incluindo dos EUA, em conformidade com um acordo assinado em fevereiro de 2020 entre o movimento militante e Washington, o Talibã tomou rapidamente poder no Afeganistão.

A velocidade da vitória do grupo levou a um processo caótico de saída, com mortes de afegãos que tentavam partir em aviões dos EUA e ataques terroristas nas últimas semanas da retirada, além de relatos de cidadãos locais e estrangeiros, incluindo americanos, que permaneceram no país após agosto de 2021.

