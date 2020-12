Trump volta a falar em fraude eleitoral e diz que Joe Biden é um 'presidente falso'

O presidente dos EUA, Donald Trump, postou nas redes sociais que as "eleições no Afeganistão são muito mais seguras e muito melhores do que as eleições de 2020 nos EUA" e afirmou que Joe Biden, que ganhou o pleito presidencial, é um "presidente falso" edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a usar as redes sociais para afirmar que pleito eleitoral no país foi fraudado e que o democrata Joe Biden, que ganhou a eleição presidencial, é um “falso presidente”.

"Um jovem militar que trabalha no Afeganistão me disse que as eleições no Afeganistão são muito mais seguras e muito melhores do que as eleições de 2020 nos EUA. A nossa, com seus milhões e milhões de cédulas de correio corruptas, foi a eleição de um país do terceiro mundo. Presidente falso!”, escreveu Trump no Twitter.

Em outra postagem Trump afirmou que “o Departamento de 'Justiça' e o FBI nada fizeram sobre a fraude eleitoral da eleição presidencial de 2020, o maior golpe na história do nosso país, apesar das evidências esmagadoras. Eles deveriam ter vergonha. A história vai se lembrar. Nunca desista

Trump também escreveu que o "o Supremo Tribunal dos EUA foi totalmente incompetente e fraco na enorme fraude eleitoral que ocorreu nas eleições presidenciais de 2020. Nós temos prova absoluta, mas eles não querem ver. 'Não se sustenta', eles dizem. Se tivermos eleições corruptas, não temos país!".

Apesar das afirmações, Trump e seus apoiadores nunca apresentaram provas das acusações de que as eleições presidenciais teriam sido fraudadas.

