Ídolo de Bolsonaro, Trump volta a usar Brasil como exemplo negativo no combate à pandemia

Revista Fórum - Enquanto Jair Bolsonaro idolatra Donald Trump e procura se espelhar no presidente dos EUA, o mandatário estadunidense adota o caminho contrário. Nesta quarta-feira (5), Trump voltou a citar o Brasil como um mau exemplo no combate à pandemia do coronavírus.

“Se você assiste as fake news na televisão, eles nem falam sobre isso, mas você sabe, existem outros 188 países que estão sofrendo proporcionalmente muito mais do que nós, tão ruins quanto nós… Neste momento a Espanha está tendo um grande aumento, e há um tremendo problema no mundo. Você olha para Moscou, olha o que está acontecendo com Moscou, olhe para o Brasil, olha o que está acontecendo nestes países”, disse Trump em entrevista a um programa do canal HBO.

Continue lendo na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.