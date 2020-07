Trump volta atrás e não irá suspender vistos de estudantes que têm aulas pela internet

O Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA anunciou a decisão no momento em que começava uma audiência para julgar uma ação contra a regra edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu voltar atrás nesta terça-feira (14) e cancelar a determinação de suspender vistos de estudantes estrangeiros matriculados em instituições com aulas 100% on-line.

De acordo com a agência Associated Press, o Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA anunciou a decisão no momento em que começava uma audiência para julgar uma ação contra a regra.

A suspensão de vistos havia sido determinada em 6 de julho.

