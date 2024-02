Trump zomba da idade de Biden e diz não ter certeza se o democrata conseguirá chegar à eleição de novembro

Apoie o 247

(Sputnik) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, durante um comício de campanha, fez piada com a idade do presidente Joe Biden, dizendo não ter certeza se ele chegará às próximas eleições presidenciais em novembro.

"Novembro vai ser complicado para Joe Biden... Não sei se ele vai conseguir chegar à linha de partida," disse Trump durante seu discurso em Rock Hill, Carolina do Sul.

Trump está fazendo campanha na Carolina do Sul antes da eleição primária republicana que será realizada no estado no sábado.

De acordo com o RealClearPolitics (RCP), que agrega várias pesquisas nacionais, Trump lidera sua rival republicana Nikki Haley por 25 pontos na Carolina do Sul e a lidera por 58 pontos nacionalmente.

Trump disse a seus apoiadores que um voto nele no sábado é um voto que contribuirá para retirar Biden da Casa Branca, mas um voto em Haley é um voto que manterá Biden no poder.

Quando novembro chegar, Trump disse que dirá a "Joe Biden corrupto" que ele está "demitido!" - como ficou famoso durante o programa de televisão do ex-presidente, O Aprendiz.

Durante seu discurso, Trump repetiu seus pontos de discussão habituais, como que o mundo seria mais estável sob sua liderança nos EUA, o que também levaria a uma economia americana mais próspera.

Além disso, Trump disse que, se a China ou outros países procurarem impor tarifas substanciais aos Estados Unidos, ele considerará a aprovação de legislação para combater práticas comerciais injustas. Trump também prometeu reduzir os impostos sobre os americanos, se eleito.

Até sexta-feira, Trump lidera Biden por dois pontos, 46 a 44, de acordo com o RCP.

