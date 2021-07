Trumpista símbolo da invasão ao Capitólio alega distúrbio mental em apelação no tribunal

Reuters - O participante dos distúrbios no Capitólio dos Estados Unidos, apelidado de "QAnon Shaman", está negociando um possível acordo judicial com os promotores, depois que psicólogos da prisão descobriram que ele sofre de uma variedade de doenças mentais, disse seu advogado.

Em uma entrevista, o advogado de defesa Albert Watkins disse que funcionários do Bureau of Prisons federal, ou BOP, diagnosticaram seu cliente Jacob Chansley com esquizofrenia transitória, transtorno bipolar, depressão e ansiedade.

As descobertas do BOP, que ainda não foram tornadas públicas, sugerem que a condição mental de Chansley se deteriorou devido ao estresse de ser mantido em confinamento solitário em uma prisão em Alexandria, Virgínia, disse Watkins.

"À medida que ele passava mais tempo em confinamento solitário ... o declínio em sua acuidade era perceptível, mesmo para um olho destreinado", disse Watkins em entrevista na quinta-feira.

Ele disse que os registros de saúde mental de Chansley em 2006, de seu tempo na Marinha dos Estados Unidos, mostram um diagnóstico semelhante ao do BOP.

Um porta-voz da Procuradoria dos Estados Unidos não quis comentar o caso.

Chansley é um dos mais conhecidos das centenas de apoiadores de Donald Trump que invadiram o Capitólio depois que o então presidente em um discurso inflamado alegou falsamente que sua derrota nas eleições de novembro foi resultado de fraude.

Chansley, do Arizona, foi fotografada dentro do Capitol usando um cocar com chifres, sem camisa e fortemente tatuado. Ele é um defensor da teoria da conspiração QAnon que coloca Trump como uma figura salvadora e os democratas de elite como uma conspiração de pedófilos e canibais satanistas.

Ele enfrenta acusações que incluem desordem civil e obstrução de um processo oficial.

Watkins não disse do que Chansley estava considerando se declarar culpado, mas os réus que negociam acordos de confissão geralmente buscam pleitear uma acusação menos séria para reduzir suas potenciais sentenças de prisão.

Watkins disse que as autoridades precisarão determinar como Chansley pode obter acesso ao tratamento de que precisa para "participar ativamente de sua própria defesa". Declarar-se culpado de uma acusação nega a necessidade de um julgamento, mas os réus ainda precisam ser declarados mentalmente competentes para fazê-lo.

Watkins disse que a avaliação do BOP sobre seu cliente não declara que Chansley é mentalmente incompetente, e ele não espera que Chansley seja submetido ao que é conhecido como tratamento de restauração de competência.

'CHOCOLATE SOUP MESS'

Watkins disse que seu cliente expressou algumas ilusões, incluindo "acreditar que ele estava de fato relacionado diretamente a Jesus e Buda".

"O que fizemos foi pegar um cara desarmado, inofensivo, pacífico ... com uma vulnerabilidade mental preexistente significativa, e o transformamos em uma bagunça de sopa de chocolate", disse Watkins.

Os promotores federais prenderam mais de 535 pessoas sob a acusação de participar da violência, que viu manifestantes batalharem com a polícia, quebrarem janelas e enviarem membros do Congresso e o então vice-presidente Mike Pence correndo em busca de segurança.

Cerca de 20 réus até agora se confessaram culpados de acusações federais em conexão com o ataque, de acordo com uma contagem do governo.

Chansley está preso enquanto aguarda julgamento, depois que promotores convenceram um juiz federal de que ele permanece um perigo se for libertado.

Em maio, o juiz distrital Royce Lamberth dos EUA ordenou que ele se submetesse a uma avaliação de competência.

Em 5 de julho, ele era um dos 188 homens e mulheres que passavam por uma avaliação inicial de saúde mental para determinar se eram competentes para ser julgados, de acordo com dados do BOP.

O BOP em 2017 foi criticado pelo inspetor geral do Departamento de Justiça por usar unidades habitacionais especiais para confinar presidiários com doenças mentais, e o BOP concordou em colocar limites na quantidade de tempo que os presos permanecem em habitações restritivas e garantir que tenham humanos significativos contato.

Mas a pandemia de COVID-19 levou o BOP a intensificar o uso de unidades habitacionais solitárias como forma de colocar os presos em quarentena para conter a disseminação do vírus.

Uma porta-voz do BOP disse que os presos às vezes são mantidos sozinhos em uma cela, mas não são impedidos de contato humano ou serviços.

"Embora tenhamos a necessidade de colocar os indivíduos em uma única cela por vários motivos, como isolamento médico, eles têm acesso à equipe e à programação", disse ela.

Essas restrições do COVID-19, disse Watkins, foram o que levou o BOP a colocar Chansley em confinamento solitário.

Buscar uma avaliação de competência para um presidiário federal pode ser uma ladeira escorregadia para os advogados de defesa.

Por outro lado, réus incompetentes não podem ser processados ​​se não compreenderem as acusações ou não puderem ajudar em sua defesa.

No entanto, se um juiz declarar que há uma preponderância de evidências para mostrar que um réu é incompetente para ser julgado, o réu é preso porque a lei federal exige que os presos em tratamento de restauração de competência sejam internados em um hospital penitenciário federal.

Existem apenas três hospitais penitenciários federais que oferecem tratamento de restauração para presidiários do sexo masculino, e o tempo médio de espera por uma cama este ano para os homens foi de 84 dias, de acordo com dados do BOP.

