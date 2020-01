Turbina de avião da TAM pega fogo em decolagem e passageiros reclamam de negligência

Portal Forum - Uma das turbinas do Boeing 767-300, avião operado pela Latam e que levava 228 pessoas de Miami a Argentina no último sábado (4), pegou fogo logo após a decolagem da aeronave. Passageiros denunciam maus tratos por parte dos tripulantes, assim como pela empresa, e disseram que vão levar o caso à Justiça.

Das 228 pessoas à bordo, 200 eram argentinos que voltavam de viagens de férias ou à trabalho de Miami. Segundo Ariadna, uma das passageiras do avião que concedeu entrevista ao jornal Página 12, logo que se iniciou o incêndio, “enquanto do lado de fora tentavam apagar as chamas, pessoas começaram a correr e entrar em pânico. Quando apagaram o fogo, [a tripulação] nos fez sentar sem explicação e quiseram decolar novamente, mas houve outro incêndio”.