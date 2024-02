Turista brasileira é baleada em loja de produtos esportivos na Times Square, em Nova York

Apoie o 247

247 - Uma turista brasileira identificada como Tatiele Ribeiro, de 38 anos, foi baleada na perna durante uma abordagem a adolescentes suspeitos de furtar uma loja de produtos esportivos na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos, na noite de quinta-feira (8).

De acordo com o portal UOL, três adolescentes, um de 16 e dois de 15 anos, foram parados por um segurança da loja por suspeita de furtar roupas por volta das 19h local (21h no horário de Brasília). O guarda pegou a sacola que estava com um dos jovens e pediu a nota fiscal, quando um deles saiu correndo.Então, um dos adolescentes de 15 anos disparou contra o segurança. O disparo, feito com uma arma calibre .45, atingiu a perna da brasileira.

A brasileira relata que sentiu muita dor, mas conseguiu fugir para o fundo da loja. Ela recebeu atendimento e levou 13 pontos.

