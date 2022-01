Turista é presa e multada após fazer saudação nazista em campo de concentração

Os guardas do museu chamaram a polícia quando a notaram fazendo a saudação nazista edit

247 - Uma turista holandesa, de 29 anos, foi detida no domingo (23) por fazer uma saudação nazista em frente aos portões do campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau, na Polônia. A reportagem é do portal Época.

De acordo com Bartosz Izdebski, chefe da assessoria de imprensa do Museu Memorial de Auschwitz, a turista pediu ao marido para tirar uma foto dela em frente ao portão com a inscrição “Arbeit Macht Frei” (O trabalho liberta).

Os guardas do museu chamaram a polícia quando a notaram fazendo a saudação nazista. Conforme a mídia local, o marido da mulher, de 30 anos, também foi detido. Os dois foram levados para uma delegacia de polícia na cidade de Oswiecim, para interrogatório e a mulher foi multada.

A turista disse às autoridades que seu gesto foi “uma piada estúpida”, da qual ela disse se arrepender. Na Polônia, apoiar publicamente quaisquer símbolos ou gestos do regime nazista pode levar a até dois anos de prisão.

