Turquia alerta para 'consequências desastrosas' de sanções à Rússia

Apoie o 247

ICL

Do RT - A decisão de Washington de cortar as exportações de petróleo da Rússia terá consequências desastrosas para o mercado global de energia, disse o vice-ministro de Energia e Recursos Naturais da Turquia, Alparslan Bayraktar, na terça-feira durante a CERAWeek, uma conferência internacional de energia em Houston, Texas.

“Será muito difícil substituir o petróleo russo no mercado mundial. A Rússia é o maior produtor de petróleo do mundo”, afirmou o responsável turco. Segundo Bayraktar, com a economia global a recuperar da recessão provocada pela pandemia de Covid-19, é necessário um aumento da produção de petróleo, ao contrário do que os EUA estão a tentar fazer atualmente.

Mais cedo nesta terça-feira, em uma tentativa de "atingir a principal artéria da economia da Rússia", o presidente dos EUA, Joe Biden, assinou uma ordem proibindo as importações de petróleo e gás da maior nação do mundo em retaliação ao ataque militar de Moscou à Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Estamos proibindo todas as importações de petróleo, gás e energia russos. Isso significa que o petróleo russo não será mais aceitável nos portos dos EUA, e o povo americano dará outro golpe poderoso na máquina de guerra de Putin”, explicou Biden.

A inflação impressionante e as interrupções na cadeia de suprimentos já fizeram os preços do gás nos EUA dispararem, aproximando-se de um recorde de US $ 5 por galão. A recém-introduzida proibição de produtos petrolíferos russos, que representam 8% de todas as importações de petróleo dos EUA, provavelmente fará com que os preços subam ainda mais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais tarde, no mesmo dia, quando os repórteres perguntaram a Biden o que os americanos deveriam fazer sobre os custos crescentes, ele respondeu “o que você pode fazer sobre isso? Não posso fazer muito agora. A Rússia é responsável.”

Enquanto isso, a União Européia não tem planos de cortar as exportações de petróleo da Rússia. Embora os EUA não importem o gás natural da Rússia, ele representa um terço do consumo de energia da UE.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Estamos avançando com essa proibição entendendo que muitos de nossos aliados e parceiros europeus podem não estar em condições de se juntar a nós”, disse o líder americano.

A nova rodada de sanções contra a Rússia foi desencadeada pela decisão do Kremlin de atacar a Ucrânia em 24 de fevereiro. As medidas visam os setores financeiro e energético da Rússia. Além dessas ações governamentais ocidentais, muitas empresas internacionais anunciaram sua decisão de deixar o mercado russo.