Turquia anuncia envio de tropas à Líbia por 'coordenação e estabilidade'

Sputnik - O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou neste domingo (5) que militares de Ancara embarcaram rumo à Líbia para uma missão de "coordenação e estabilidade".

Desde a queda do então presidente Muammar Kadhafi após uma intervenção militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em 2011, a Líbia está dividida em facções.

Na capital Tripoli está o Governo do Acordo Nacional, que é reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU). Há, também, o Exército Nacional da Líbia, liderado por Khalifa Haftar, que lançou uma ofensiva para tomar Tripoli.