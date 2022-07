Turquia anuncia que acordo para reabertura de portos ucranianos será assinado nesta sexta-feira

A informação é do governo turco, que participou das negociações edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Rússia e a Ucrânia assinarão um acordo nesta sexta-feira (22) para reabrir os portos ucranianos do Mar Negro para exportações de grãos, disse a Turquia.

Ucrânia e Rússia, que estão entre os maiores exportadores de grãos do mundo, não confirmaram imediatamente o anúncio feito na quinta-feira pelo gabinete da presidência turca. Mas em um discurso de vídeo durante a noite o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy deu a entender que os portos do Mar Negro de seu país poderiam ser desbloqueados em breve, informa a Reuters.

O bloqueio da frota russa do Mar Negro reduziu a oferta para os mercados de grãos ao redor do mundo e elevou os preços desde que o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou o início da operação militar na Ucrânia em 24 de fevereiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os detalhes completos do acordo não foram divulgados imediatamente. O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, estava indo para a Turquia, disse um porta-voz da ONU.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sanções

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moscou negou a responsabilidade pelo agravamento da crise alimentar, culpando, em vez disso, um efeito assustador das sanções ocidentais por desacelerar suas próprias exportações de alimentos e fertilizantes e a Ucrânia por minar seus portos do Mar Negro.

As Nações Unidas e a Turquia estão trabalhando há dois meses para intermediar o que Guterres chamou de um "pacote" de acordo - para retomar as exportações de grãos da Ucrânia no Mar Negro e facilitar os embarques russos de grãos e fertilizantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Rússia disse nesta quinta-feira que a última rodada de sanções da União Europeia terá "consequências devastadoras" para a segurança e partes da economia global.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, disse em comunicado que o bloco europeu propôs aliviar algumas sanções anteriores em uma tentativa de salvaguardar a segurança alimentar global, e Moscou esperava que isso criasse condições para a exportação de grãos e fertilizantes sem impedimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE