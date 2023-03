Turquia decide iniciar o processo de ratificação para adesão da Finlândia à Otan — Erdogan

Apoie o 247

247 - O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou nesta sexta-feira (17) que a Turquia decidiu iniciar o processo de ratificação para que a Finlândia entre na Otan, após meses travando a entrada do país nórdico na aliança. A informação foi divulgada pela agência russa Sputnik.

A adesão ampliará a fronteira da Rússia com a Otan, o que deve gerar preocupações em Moscou. O Kremlin lançou a operação militar na Ucrânia justamente para evitar a adesão do país do Leste Europeu na aliança liderada pelos Estados Unidos.

Quanto à adesão da Suécia, Erdogan disse que isso dependerá de "futuros passos" a serem tomados lá. O mandatário havia expressado insatisfação com a islamofobia no país nórdico e o asilo concedido a curdos considerados extremistas.

