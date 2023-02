Turquia defende que Suécia e Finlândia entrem na OTAN

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, anunciou nesta segunda-feira (20) que o país defendeu avanço nas negociações sobre a adesão da Suécia e da Finlândia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

De acordo com informações publicadas pela Telesur, o ministro teve uma reunião na Turquia com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e disse que "anteriormente suspendemos o mecanismo trilateral e, em um futuro próximo, a reunião será realizada na sede da OTAN em Bruxelas", capital da Bélgica.



O dirigente afirmou que "os Estados Unidos valorizam muito as contribuições de Türkiye como um membro ativo e de longa data da aliança da OTAN".

