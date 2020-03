Turquia derruba avião militar sírio em Idlib

Sputnik - O ataque por parte das forças militares turcas na Síria ocorreu na província de Idlib, no noroeste do país, publicou a agência síria SANA.

Durante a ação, a aeronave militar síria estava realizando uma operação contra grupos terroristas na província.

Até o momento, somente o Ministério da Defesa da Turquia disse em sua conta no Twitter, que o ataque resultou no abate do avião.

Além disso, as forças turcas estão atuando na área para forçar o recuo das tropas do presidente sírio Bashar Assad da região, segundo o ministério turco.

Operação Escudo da Primavera

No último domingo (1°), Ancara iniciou uma nova operação militar no noroeste da Síria, intitulada Escudo da Primavera, como resposta a ataques realizados contra posições turcas na Síria, que resultaram na morte de 36 militares turcos.

Na ocasião, o Exército sírio executava ataques contra terroristas no noroeste do país.

Segundo informações do Ministério da Defesa da Rússia, os militares turcos encontravam-se na mesma área que foi alvejada pelo Exército sírio.

Ainda de acordo com o órgão russo, os soldados turcos não deveriam estar no local.

Também segundo um correspondente da Sputnik Árabe, a defesa antiaérea síria, por sua vez, abateu um objeto inimigo no céu da província de Homs.

Embora a natureza do objeto abatido pelas forças sírias não tenha sido informada, o mesmo foi classificado como uma ameaça.