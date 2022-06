Turquia deve lançar operação militar no norte da Síria para combater milícias curdas

As Forças Armadas turcas devem lançar uma operação “antiterrorista”, que terá como alvo as cidades do norte da Síria de Tal Rifat e Manbij em particular, disse Erdogan edit

RT - A Turquia intensificará seus esforços para criar o que chama de "zona de segurança" de 30 quilômetros ao longo de sua fronteira sul com a Síria, anunciou o presidente do país, Recep Tayyip Erdogan, na quarta-feira.



As Forças Armadas turcas devem lançar uma operação “antiterrorista”, que terá como alvo as cidades do norte da Síria de Tal Rifat e Manbij em particular, disse ele em uma reunião de seu partido Justiça e Desenvolvimento (AK) em Ancara.



O presidente não especificou a data exata em que a operação deve começar. Tampouco revelou o número de soldados que se espera que participem.



A Turquia considera as milícias curdas no norte da Síria uma extensão do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) – uma organização militante envolvida em um conflito de décadas com a Turquia. Estabelecido como um movimento separatista em busca da independência dos curdos, mais tarde mudou seu foco para uma autonomia mais ampla para os curdos na Turquia. Ancara o considera um grupo terrorista, assim como os EUA, a UE e algumas outras nações, como Canadá e Austrália.

"Estamos entrando na nova fase de nossa determinação de formar uma zona segura de 30 quilômetros de profundidade (20 milhas) ao longo de nossa fronteira sul. Vamos limpar Tal Rifaat e Manbij de terroristas e faremos o mesmo em outras regiões passo a passo”, disse Erdogan na quarta-feira.



O presidente turco também acusou Moscou e Washington de não cumprirem seus compromissos e imporem a retirada das milícias curdas das regiões sírias que fazem fronteira com a Turquia. Os acontecimentos levaram Ancara a lançar uma operação para “proteger a nação” e eliminar o que considera uma ameaça terrorista.



Erdogan anunciou seus planos pela primeira vez na semana passada, quando disse que a Turquia “em breve dará novos passos em relação às partes incompletas do projeto que iniciamos na zona segura de 30 quilômetros de profundidade que estabelecemos ao longo de nossa fronteira sul”.



Em meados de abril, a Turquia também enviou tropas para o Iraque, visando combater milícias curdas nas regiões do norte de Metina, Zap e Avasin-Basyan, no que chamou de Operação Claw-Lock. Bagdá condenou a operação como uma violação de sua soberania, mas não pôde fazer nada a respeito.

Ancara realizou várias operações militares contra os curdos no norte da Síria – em 2016, 2018 e 2019.



Atualmente, a Turquia controla partes das províncias sírias de Aleppo, Raqqa e Hasakah, além de apoiar militantes em Idlib.



As milícias curdas na Síria conhecidas como Unidades de Proteção do Povo (YPG) se aliaram aos EUA em sua luta contra o Estado Islâmico (EI, anteriormente ISIS). Em 2019, as forças dos EUA se retiraram às pressas da área pouco antes da invasão turca. Eles saíram das principais cidades de Raqqa e Manbij, e o Exército Sírio junto com a polícia militar russa os substituiu.



Nem Damasco nem Moscou comentaram os desenvolvimentos até agora.

