Turquia diz que Bolsonaro quer organizar visita de presidentes a Putin

Apoie o 247

ICL

Por Raphael Veleda, Metrópoles - O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlüt Çavuşoğlu, disse, em coletiva de imprensa em seu país, que o presidente Jair Bolsonaro (PL) procurou a diplomacia turca e se ofereceu para organizar uma visita conjunta de chefes de Estado ao presidente russo, Vladimir Putin. A informação ainda não foi confirmada pelo governo brasileiro.

O presidente Bolsonaro tem falado publicamente, nos últimos dias, que a viagem que fez à Rússia em fevereiro deste ano foi importante para que o Brasil tenha mantido o acesso a fertilizantes que o país de Putin produz e exporta.

No último sábado (30/4), em evento em Uberaba (MG), o chefe do Executivo federal disse que “mais de 30 navios com fertilizantes estão a caminho da Rússia para o Brasil, resultado da viagem”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE