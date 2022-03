Turquia diz que mundo não pode "queimar pontes" com a Rússia

Apoie o 247

Reuters - A Turquia e outras nações ainda precisam conversar com a Rússia para ajudar a acabar com a guerra na Ucrânia, disse o porta-voz presidencial da Turquia neste domingo (27), acrescentando que Kiev precisa de mais apoio para se defender.

A Turquia, membro da Otan, tem boas relações com a Rússia e a Ucrânia e procurou mediar o conflito.

"Se todos queimam pontes com a Rússia, quem vai falar com eles no final do dia?" - questionou Ibrahim Kalin ao fórum internacional de Doha.

"Os ucranianos precisam ser apoiados por todos os meios possíveis para que possam se defender... mas a parte russa deve ser ouvida, de uma forma ou de outra", para que suas queixas possam ser compreendidas, se não justificadas, acrescentou Kalin.

A Turquia diz que a invasão da Rússia é inaceitável, mas se opõe às sanções ocidentais por princípio e não se juntou a elas.

A economia da Turquia, já afetada pela crise cambial de dezembro, depende fortemente da energia, comércio e turismo russos, e desde que a guerra começou em 24 de fevereiro, milhares de russos chegaram à Turquia, vendo-a como um porto seguro das sanções.

Ahmet Burak Daglioglu, chefe do escritório de investimentos da Turquia, disse ao fórum separadamente que algumas empresas russas estavam transferindo suas operações para a Turquia.

Questionado em um painel sobre a Turquia fazer negócios com qualquer pessoa que possa beneficiar o presidente Vladimir Putin, ele disse: "Não estamos mirando, não estamos perseguindo, não estamos buscando nenhum investimento ou capital que tenha um ponto de interrogação."

Dois iates ligados ao bilionário russo Roman Abramovich atracaram em resorts turcos.

Governos ocidentais têm como alvo Abramovich e vários outros bilionários russos com sanções enquanto procuram isolar Putin e seus aliados.