Turquia diz que não aceita decisão das repúblicas do Donbass e mais duas regiões de se juntar à Rússia

TASS - A Turquia não pode reconhecer a decisão das Repúblicas Populares de Donetsk(DPR) e Lugansk (LPR), bem como das regiões de Zaporíjia e Kherson de se juntar à Rússia, disse o Ministério das Relações Exteriores turco em comunicado neste sábado.

A Turquia "não reconheceu a anexação da Crimeia pela Rússia em um referendo ilegítimo em 2014 e enfatizou seu forte apoio à integridade territorial, independência e soberania da Ucrânia em todas as ocasiões. Esta decisão, que constitui uma grave violação dos princípios estabelecidos do direito internacional, não pode ser aceita. Reiteramos o nosso apoio à solução desta guerra, cuja gravidade continua crescendo, com base em uma paz justa que será alcançada por meio de negociações", disse o Ministério das Relações Exteriores da Turquia em comunicado.

De 23 a 27 de setembro, a DPR e a LPR, bem como a região de Kherson e a região de Zaporíjia, realizaram referendos em que a maioria dos eleitores optou por se juntar à Rússia.

Na sexta-feira, o presidente russo Vladimir Putin e os chefes das quatro regiões assinaram tratados sobre sua adesão à Rússia.

