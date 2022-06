Turquia diz que não vai aderir a sanções anti-Rússia

Apoie o 247

TASS - A Turquia não vai aderir às sanções anti-russas do Ocidente sobre a crise ucraniana, disse o porta-voz presidencial turco Ibrahim Kalin neste domingo.

"Estamos conduzindo uma política bem equilibrada em relação à Rússia (...) Não estamos impondo sanções e não vamos nos juntar a elas. Devemos observar nossos próprios interesses. Se todos arruinarem as pontes, quem falará com a Rússia então? As relações econômicas com a Rússia têm tal caráter que as sanções prejudicarão mais a economia da Turquia do que a da Rússia. Temos uma posição clara [sobre a questão das sanções]. O Ocidente não aceitou", disse ele em entrevista à televisão Haberturk.

