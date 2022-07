Turquia exige que EUA se retirem da Síria

Apoie o 247

Sputnik - Após uma cúpula trilateral com o Irã e a Rússia, que são os outros dois países do Formato Astana, mecanismo de negociação sobre o conflito na Síria, a Turquia exigiu que os EUA se retirem do leste da Síria e parem de apoiar as milícias curdas nesse país árabe.

"Os EUA têm que sair agora do leste do Eufrates. Este é o resultado que saiu do processo de Astana”, disse Erdogan nesta quarta-feira (20) de acordo com a agência estatal Anadolu.

"A Turquia espera que isso [aconteça] porque é a América que alimenta os grupos terroristas lá", disse o líder turco referindo-se às Unidades de Proteção Popular (YPG) que constituem o núcleo das chamadas Forças Democráticas Sírias (FDS).

As FDS são apoiadas pelo Exército dos EUA no leste da Síria e constituem uma força interposta para impedir o controle da região, rica em petróleo, pelo governo sírio de Damasco.

No entanto, Washington afirma que presta assistência às FDS no âmbito da luta contra o Daesh (também conhecido como Estado Islâmico, organização proibida na Rússia e em vários outros países).

