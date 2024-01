Turquia mata 77 militantes do PKK em Raides Aéreos no Norte do Iraque e Síria, diz Ministério da Defesa

Nove soldados turcos haviam sido mortos em um ataque por militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão, designado por Ancara como uma organização terrorista edit

ANCARA, 15 de janeiro (Sputnik) - Um total de 77 militantes foram mortos nos raides aéreos da Turquia contra o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) no norte do Iraque e na Síria, disse o Ministro da Defesa turco, Yasar Guler, na segunda-feira (15).

Na sexta-feira (12), nove soldados turcos foram mortos e outros quatro ficaram feridos em um ataque por militantes do PKK, designado por Ancara como uma organização terrorista. Após o ataque, a força aérea turca realizou operações aéreas no norte do Iraque e na Síria na sexta-feira e no sábado.

"Um total de 78 alvos foram destruídos no curso dos raides aéreos realizados nas regiões de Metina, Hakurk, Gara e Qandil no norte do Iraque e norte da Síria. No total, 77 terroristas foram neutralizados", foi citado Guler pelo canal de notícias Haberturk.

O conflito armado entre o PKK e a Turquia começou em 1984 e foi reacendido em 2015. A organização, que busca a criação de um estado curdo independente, incluindo em território turco, estabeleceu bases em territórios iraquianos e sírios próximos à fronteira turca, onde o exército turco os tem visado em ataques terrestres e aéreos.

