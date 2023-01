Turquia, o fiel da balança nas disputas internacionais entre EUA, Rússia e Ucrânia

Apoie o 247

247 - O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, é um exímio jogador de xadrez. Ele tem demonstrado isso de forma magistral no tabuleiro internacional. Vamos às jogadas mais importantes.

Em primeiro lugar, Erdoğan conseguiu equilibrar as exigências dos EUA e da Rússia de acordo com os interesses particulares de seu país. A Casa Branca, há tempos, vem se colocando contrária a compra, por parte dos turcos, de equipamento de defesa antiaérea russo.

Erdoğan, mesmo tendo uma base militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte em seu território e pertencendo a aliança que rechaça a Rússia economicamente, efetuou a compra e não sancionou os russos. A Rússia que avançou peões e cavalos sob Ucrânia queria persuadir Erdoğan. A intenção era impedir que os turcos efetivassem a negociação de compra de caças F16 dos norte-americanos. A investida do Kremlin foi em vão, as conversações continuam e a aquisição pode ocorrer.

Tanto EUA quanto Rússia, de certa forma, estão de mãos atadas perante Erdoğan. Ele os deixou em situação de xeque em relação à guerra. O fato de Suécia e Finlândia quererem ser membros da Otan deixa Erdoğan muito confortável. Ele sabe utilizar um dos instrumentos que regem a entrada de novos integrantes na organização: a permissão deve ser assinada por todos os países participantes. E, basta a negativa de apenas um, para que a junção não ocorra. O presidente turco, por ora, disse ser contrário a tal adesão. Em outras palavras, a postura de Erdoğan evita que a guerra entre Rússia e Ucrânia alcance um estágio superior com entrada de novos agentes. Ainda mais se pensarmos que a Finlândia faz fronteira com a Rússia. Dessa forma o líder turco consegue também controlar a sanha dos EUA que apoia filiação.

E por que a Turquia não autoriza que a Otan cresça? Porque Erdoğan quer manter o controle de toda a situação. E ele já anteviu as próximas mexidas de peças no tabuleiro. Tudo indica que, esse ano, Erdoğan fará a intermediação de compra e venda de gás russo para Europa, como já vem fazendo com os grãos produzidos pela Ucrânia. Por esses motivos Recep Tayyip Erdoğan se tornou o fiel da balança no tabuleiro internacional.

