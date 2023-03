Turquia planeja ratificar candidatura finlandesa à Otan antes das eleições de maio

Apoie o 247

ANCARA (Reuters) - O Parlamento da Turquia "muito provavelmente" ratificará a proposta de adesão da Finlândia à Otan antes de seu fechamento em meados de abril, disseram duas autoridades turcas à Reuters nesta quarta-feira, um dia antes da visita do presidente finlandês, Sauli Niinisto, ao país.

A proposta da Finlândia será aprovada independentemente da da Suécia, que se candidatou à aliança militar ocidental ao mesmo tempo que sua vizinha nórdica depois que a Rússia invadiu a Ucrânia no ano passado, afirmou uma autoridade sênior.

A Turquia tem dito repetidamente que a Suécia precisa tomar medidas adicionais contra apoiadores de militantes curdos e membros da rede que Ancara responsabiliza por uma tentativa de golpe em 2016. A Turquia trata ambos os grupos como organizações terroristas.

As negociações entre a Suécia e a Turquia tiveram pouco progresso, especialmente após várias turbulências principalmente sobre protestos de rua de grupos pró-curdos em Estocolmo.

Em meio às crescentes tensões com a Suécia, o presidente turco, Tayyip Erdogan, sinalizou pela primeira vez em janeiro que Ancara poderia dar luz verde a Helsinque antes de Estocolmo.

O primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, disse na terça-feira que a probabilidade de a Finlândia ingressar na Otan antes da Suécia tinha aumentado, após conversas entre os três lados em Bruxelas nesta semana.

"Estamos olhando favoravelmente para a adesão da Finlândia. Não seria errado dizer que as negociações de adesão serão realizadas em momento diferente do da Suécia", disse uma autoridade turca de alto escalão.

Outra fonte com conhecimento do assunto afirmou que a abordagem da Finlândia às organizações terroristas está de acordo com as sensibilidades da Turquia e que Helsinque tomou medidas nesse sentido.

"É muito provável que o passo necessário para a adesão da Finlândia à Otan seja concluído antes do fechamento (do Parlamento) e da realização das eleições", disse a fonte.

(Reportagem de Orhan Coskun e Nevzat Devranoglu; Reportagem adicional de Huseyin Hayatsever)

