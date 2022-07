Turquia pode congelar processo de adesão de Suécia e Finlândia à Otan, diz Erdogan

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Nas vésperas da cúpula da Otan em Madri, Suécia, Finlândia e Turquia assinaram um memorando de segurança, que desbloqueou o início de negociações sobre a adesão de Suécia e Finlândia à Otan. Os países concordaram em fortalecer a cooperação na luta contra o terrorismo, incluindo tomar medidas contra o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla em curdo). As partes também chegaram ao acordo de troca de informações e extradição. Anteriormente, a Turquia tinha travado o início do processo de adesão, expressando preocupações acerca do apoio de Estocolmo e Helsinque ao PKK.

"Repito mais uma vez que, caso as nossas exigências não sejam cumpridas, o processo será congelado. Vemos que especialmente a Suécia não demonstra uma reação adequada", afirmou Erdogan em discurso ao país após uma reunião do governo na segunda-feira (18).

"O nosso posicionamento é firmemente manifestado. A escolha é dos países nórdicos", acrescentou o líder turco. As suas palavras são citadas pela agência de notícias turca Anadolu.

