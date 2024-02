Turquia pode mediar paz para a Palestina em meio ao conflito com Israel

Apoie o 247

Agência Sputnik - A Turquia está pronta para se tornar um garante da paz para a Palestina por meio de sua presença política, militar e humanitária na região, informou no domingo (4) o jornal turco Sabah.

Ancara também está planejando iniciar uma conferência internacional de paz sobre o conflito de Gaza, que envolveria todos os principais atores regionais, mas os países ocidentais são contra a participação do movimento palestino Hamas no processo, disse a mídia, citando fontes.

Recep Tayyip Erdogan, presidente do Turquia, tem sido um dos mais ferozes críticos da política de Israel sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que rejeita terminar os ataques contra o Hamas, apesar dos muitos milhares de mortos na Faixa de Gaza, além de muitos outros deslocados e feridos.

Uma forte explosão causada por um ataque aéreo israelense atingiu o nordeste da cidade de Khan Yunis, em Gaza, onde milhares de pessoas deslocadas do norte do enclave se refugiaram, informou no sábado (3) um correspondente da Sputnik.

A explosão foi tão forte que fragmentos de edifícios caíram nas ruas ao redor do Hospital Nasser, que fica a quilômetros do local da explosão, acrescentou o correspondente.

