Turquia prende 7 suspeitos de passar informações para o Mossad

247 - A polícia turca prendeu sete pessoas nesta sexta-feira (2) sob suspeita de vender informações ao serviço de inteligência israelense, o Mossad, informou a agência de notícias Anadolu.



Os suspeitos, que alegadamente passaram detalhes ao Mossad através de detetives privados, foram detidos numa operação conjunta com a Organização Nacional de Inteligência da Turquia, ou MIT.

O MIT presume que as tentativas foram feitas para vigiar e capturar imagens dos alvos, instalar neles dispositivos de localização e coletar mais dados para o Mossad.

O MIT determinou que o Mossad também recrutou cidadãos palestinos e sírios na Turquia como parte de uma operação contra estrangeiros que vivem no país.

