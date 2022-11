Turquia prende uma pessoa por ataque em Istambul

Anúncio foi feito pelo Ministério do Interior edit

Sputnik - A Turquia anunciou nesta segunda-feira (14) a prisão de uma pessoa pelo ataque que deixou pelo menos seis mortos e 81 feridos em Istambul, e culpou o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK na sigla em turco) pelo ataque.

"A pessoa que plantou a bomba foi presa. De acordo com nossas descobertas, a organização terrorista PKK é responsável", disse o ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, em comunicado a agências oficiais e à televisão local.

De acordo com Soylu, a ordem para o ataque veio de áreas no norte da Síria sob controle do PKK.

